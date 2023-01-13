Биатлонистка из Карелии вошла в топ-5 сильнейших на всероссийских соревнованиях

Ульяна Черепанова заняла 4 место на всероссийских соревнованиях в Мордовии.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Саранске, столице Республики Мордовия, стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. Карелию на них представляют воспитанница РСШОР Ульяна Черепанова и спортсмены СКА Петрозаводска Ирина Соловьева и Дмитрий Пересецкий.

В первый день соревнований, 12 января, прошли гонки в дисциплине «спринт».

Лучший результат среди представителей Карелии показала Ульяна Черепанова, занявшая 4 место на лыжне.

Ранее трехкратная чемпионка страны из Карелии Александра Русакова взяла бронзу на всероссийских соревнованиях.