Биатлонистка из Карелии вошла в топ-5 сильнейших на всероссийских соревнованиях

Ульяна Черепанова заняла 4 место на всероссийских соревнованиях в Мордовии.
Как рассказали в Минспорта Карелии, в Саранске, столице Республики Мордовия, стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. Карелию на них представляют воспитанница РСШОР Ульяна Черепанова и спортсмены СКА Петрозаводска Ирина Соловьева и Дмитрий Пересецкий.
В первый день соревнований, 12 января, прошли гонки в дисциплине «спринт».
Лучший результат среди представителей Карелии показала Ульяна Черепанова, занявшая 4 место на лыжне.
Ранее трехкратная чемпионка страны из Карелии Александра Русакова взяла бронзу на всероссийских соревнованиях.
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