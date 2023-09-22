Биатлонистка из Петрозаводска дважды стала призером первенства России

Екатерина Лянгина завоевала две медали на первенстве страны по биатлону.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, открытое первенство России по биатлону среди юношей и девушек 2007–2008 годов рождения по биатлону проходит в Саранске.
Прекрасные результаты на соревнованиях показала петрозаводчанка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Лянгина, завоевавшая две награды.
Биатлонистка стала второй в кросс-спринте и третьей в индивидуальной гонке на 7,5 километра. Подготовили спортсменку тренеры Валерий Соловьев и Елена Баженова.
Ранее мы сообщили о том, что Елена завоевала для Карелии серебро на первенстве страны.
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