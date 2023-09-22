Биатлонистка из Петрозаводска дважды стала призером первенства России

фото: Биатлон для детей в Петрозаводске. Секция / VK

Екатерина Лянгина завоевала две медали на первенстве страны по биатлону.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, открытое первенство России по биатлону среди юношей и девушек 2007–2008 годов рождения по биатлону проходит в Саранске.

Прекрасные результаты на соревнованиях показала петрозаводчанка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Лянгина, завоевавшая две награды.

Биатлонистка стала второй в кросс-спринте и третьей в индивидуальной гонке на 7,5 километра. Подготовили спортсменку тренеры Валерий Соловьев и Елена Баженова.

Ранее мы сообщили о том, что Елена завоевала для Карелии серебро на первенстве страны.