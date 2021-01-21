Биатлонистка из Петрозаводска вошла в десятку сильнейших в России

Республиканские спортсмены выступают на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Ярославской области, сообщили в Минспорте Карелии.

Ярославская область 20 января на базе лыжного центра "Демино" приняла Всероссийские соревнования по биатлону. Старты являются отборочными для формирования юниорской сборной команды России на Первенство мира.

Карелию на соревнованиях представляют спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва: Ульяна Черепанова, Диана Кузнецова и Андрей Богданов. В первый соревновательный день Ульяна Черепанова показала отличный результат, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах. По итогам гонки Ульяна заняла девятое место.

Впереди наших биатлонистов ждут спринт и смешанная эстафета.