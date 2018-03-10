Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде

Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина.

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

Дистанцию Румянцева преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина, уступившая победительнице 15,7 секунды и не допустившая при этом ни одного промаха в гонке.

Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (+38,3 секунды; 1 промах).