09:17, 10 Марта 2018
Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде
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Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина.
Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Дистанцию Румянцева преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина, уступившая победительнице 15,7 секунды и не допустившая при этом ни одного промаха в гонке.
Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (+38,3 секунды; 1 промах).
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