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Новости. Культура
18:40, 28 Августа 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Библиотека в Карелии получит 10 млн рублей на развитие

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Модельная библиотека появится на базе Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки в 2020 году, сообщили в Минкультуры Карелии.

Сумма финансирования, которую получит в следующем году сортавальская библиотека, составит 10 миллионов рублей.

На конкурс было подано более 500 заявок из 78 субъектов Российской Федерации, 110 библиотек из 52 регионов оказались в списке победителей.

Победа в конкурсе стала возможной благодаря активной работе в подготовке заявки, проведенной Национальной библиотекой Республики Карелия. Национальная библиотека является региональным проектным офисом по направлению "Библиотечное дело". Отметим, что эта заявка получила одну из самых высоких балльных оценок от конкурсной комиссии – 174 балла.

Модельные библиотеки станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. Выделяемые средства могут быть направлены на пополнение книжного фонда, текущий ремонт, приобретение оборудования, создание в библиотеках современных информационных центров, профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

Библиотека в Сортавале станет четвертой модельной библиотекой в республике. Две из них уже действуют. Первая открылась в 2014 году на базе Сосновецкой сельской библиотеки-Центра экологической культуры (Беломорский район). Вторая модельная сельская библиотека появилась в 2015 году на базе Лендерской сельской библиотеки (Муезерский район). На конец этого года намечено открытие модельной библиотеки в селе Янишполе Кондопожского района, которая также появится в рамках реализации национального проекта "Культура".

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