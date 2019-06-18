"Билеты банка приколов" добрались до Финляндии

Молодой человек пытался оплатить гостиницу фальшивыми евро с предупреждением на русском языке.

Финская полиция выясняет обстоятельства появления в стране "сувенирных" денег, которые имеют явно российское происхождение. Речь идет о фальшивых купюрах достоинством в 20, 50 и даже 200 евро, на которых можно увидеть предупреждение на русском языке, что они "не являются платежным средством" и представляют собой "сувенирную продукцию". В России похожие купюры известны под названием "билеты банка приколов".

Как сообщила полиция Финляндии, в Лахти молодой человек пытался оплатить такой "сувенирной продукцией" свое проживание в гостиничном номере. Всего у молодого человека было обнаружено восемь поддельных банкнот достоинством в 200 евро каждая. По его словам, он приобрел эти купюры в Интернете.