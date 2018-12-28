Билеты на январские спектакли Музтеатра Карелии можно купить на 20% дешевле

В период новогодних каникул Музыкальный театр Карелии будет продавать билеты на январские спектакли по специальным ценам.

"С 30 декабря по 9 января Музыкальный театр проводит акцию "Билет в Новый год". Билеты на спектакли января будут продаваться по специальным ценам", - сообщает пресс-служба театра.

На новогодних каникулах билеты на январские оперные спектакли будут стоить на 20% дешевле, на балетные – на 10%. Скидкой можно будет воспользоваться уже с 30 декабря, и до 9 января 2019 года оплатить свой январский поход в театр с приятной экономией. Предложение действует на все спектакли, кроме детских сказок – на них театр традиционно устанавливает невысокие цены.

В новогоднее "театральное меню" вошли такие популярные у публики представления, как гала-концерт в канун Старого Нового года, балеты "Щелкунчик" и "Дон Кихот", оперы "Евгений Онегин", "Мадам Баттерфляй", "Севильский цирюльник". Со скидкой будут продаваться билеты и на последнюю премьеру Музыкального театра – спектакль "Карельский пленник", который уже получил множество признаний в зрительской любви.

Акция "Билет в Новый год" доступна как в кассе театра, так и при покупке билета через интернет.