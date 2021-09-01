Биометрию начнут применять на всех общественных видах транспорта к 2024 году

Распознавание пассажиров по лицу и другим биометрическим данным будет применяться во всех общественных видах транспорта в РФ уже к 2024 году.

Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал Савельев, чьи слова цитируют ТАСС.

Савельев отметил, что в терминале С в «Шереметьево», который был открыт в июле, уже работает автоматизированная система паспортного контроля.

Как говорилось ранее в сообщении Минтранса РФ о стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах.