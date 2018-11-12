"Битва экспертов" состоялась в суде по делу Гаврилова

В Петрозаводске лингвисты разошлись во мнениях, является ли надпись "Пивня- ****я" прямой отсылкой к персоне депутата Госдумы Валентины Пивненко.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение дела Алексея Гаврилова, которого обвиняют в вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти.

По данным стороны обвинения, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес депутата Валентины Пивненко и бизнесмена Дмитрия Макеева.

Эксперты изучили содержание граффити с текстами "Пивня- ****я", "Макеев за геев" и "Белуга за Макеева".

Привлеченный стороной обвинения в качестве эксперта кандидат филологических наук Андрей Котов из ПетрГУ указал на то, что помимо проведения непосредственно текстового анализа, он ознакомился с текстами протоколов допросов предполагаемых авторов надписей, из которых ему стало ясно, что молодые люди понимали, против кого направлены их действия. Якобы подсудимые прямо указали, что, в частности, получили заказ на выполнение надписей, дискредитирующих конкретно Валентину Пивненко. Поэтому, по оценке эксперта, скандальные настенные надписи оскорбляют именно депутата Госдумы.

"В данной ситуации возникает вопрос следующий для меня как для эксперта-лингвиста: насколько человек, который делал эту надпись, понимал, что он пишет о другом конкретном человеке; и насколько он осознает то, что, например, надпись "Пивня" относится к этому человеку. Исходя из материалов этого дела,- люди понимали, что это Пивненко, что это кандидат в депутаты", - пояснил эксперт Котов.

Сторона защиты Алексея Гаврилова, в свою очередь, пригласила в зал суда своего специалиста – ученого-филолога, профессора Замира Тарланова, который в свое время учил в ПетрГУ подсудимого Гаврилова и эксперта Котова.

"Я оказался, знаете, в довольно странной ситуации. Ко мне обратился с просьбой разъяснить одно слово мой бывший студент - Алексей Васильевич Гаврилов. И он мне представил заключение, написанное моим же бывшим студентом, моим же аспирантом, моим дипломником; человеком, написавшим диссертацию под моим руководством,- Котовым Андреем Александровичем", - признался в суде профессор Тарланов.

Ученый Замир Тарланов не согласился с доводами эксперта Котова, который нашел связь оскорбительной надписи "Пивня-….я" с персоной Валентины Пивненко.

"К сожалению, Андрей Александрович (ред. - эксперт Котов) вообще не ставит вопрос о том, как отождествить слово "Пивня" и Пивненко. Это самый главный центральный пункт вообще этого заключения. Андрей Александрович, к великому сожалению, - я говорю как лингвист лингвисту - вопрос решает по ассоциациям. Ему это слово "Пивня" ассоциируется - непонятно почему - с Пивненко", - сказал Замир Тарланов.

Ученый подчеркнул, что доводы эксперта обвинения не содержат внятной доказательной базы.

"Вообще это недоказуемо. Лингвистически "Пивня" свести к "Пивненко В.Н." - недоказуемо!", - резюмировал профессор Тарланов.

Судебный процесс по делу Гаврилова продолжается.