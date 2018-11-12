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Новости. Общество
14:25, 12 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

"Битва экспертов" состоялась в суде по делу Гаврилова

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В Петрозаводске лингвисты разошлись во мнениях, является ли надпись "Пивня- ****я" прямой отсылкой к персоне депутата Госдумы Валентины Пивненко.

В мировом суде Петрозаводска продолжается рассмотрение дела Алексея Гаврилова, которого обвиняют в вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти.

По данным стороны обвинения, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес депутата Валентины Пивненко и бизнесмена Дмитрия Макеева.

Эксперты изучили содержание граффити с текстами "Пивня- ****я", "Макеев за геев" и "Белуга за Макеева".

Привлеченный стороной обвинения в качестве эксперта кандидат филологических наук Андрей Котов из ПетрГУ указал на то, что помимо проведения непосредственно текстового анализа, он ознакомился с текстами протоколов допросов предполагаемых авторов надписей, из которых ему стало ясно, что молодые люди понимали, против кого направлены их действия. Якобы подсудимые прямо указали, что, в частности,  получили заказ на выполнение надписей, дискредитирующих конкретно Валентину Пивненко. Поэтому, по оценке эксперта, скандальные настенные надписи оскорбляют именно депутата Госдумы.

"В данной ситуации возникает вопрос следующий для меня как для эксперта-лингвиста: насколько человек, который делал эту надпись, понимал, что он пишет о другом конкретном человеке; и насколько он осознает то, что, например, надпись "Пивня" относится к этому человеку. Исходя из материалов этого дела,- люди понимали, что это Пивненко, что это кандидат в депутаты", - пояснил эксперт Котов.

Сторона защиты Алексея Гаврилова, в свою очередь, пригласила  в зал суда своего специалиста – ученого-филолога, профессора Замира Тарланова, который в свое время учил в ПетрГУ подсудимого Гаврилова и эксперта Котова.

"Я оказался, знаете, в довольно странной ситуации. Ко мне обратился с просьбой разъяснить одно слово мой бывший студент - Алексей Васильевич Гаврилов. И он мне представил заключение, написанное моим же бывшим студентом, моим же аспирантом, моим дипломником; человеком, написавшим диссертацию под моим руководством,- Котовым Андреем Александровичем", - признался в суде профессор Тарланов.

Ученый Замир Тарланов не согласился с доводами эксперта Котова, который нашел связь оскорбительной надписи "Пивня-….я" с персоной Валентины Пивненко.

"К сожалению, Андрей Александрович (ред. - эксперт Котов) вообще не ставит вопрос о том, как отождествить слово "Пивня" и Пивненко. Это самый главный центральный пункт вообще этого заключения. Андрей Александрович, к великому сожалению, - я говорю как лингвист лингвисту - вопрос решает по ассоциациям. Ему это слово "Пивня" ассоциируется - непонятно почему - с Пивненко", - сказал Замир Тарланов.

Ученый подчеркнул, что доводы эксперта обвинения не содержат внятной доказательной базы.

"Вообще это недоказуемо. Лингвистически "Пивня" свести к "Пивненко В.Н." - недоказуемо!", - резюмировал профессор Тарланов.

Судебный процесс по делу Гаврилова продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-12 15:04:53
Суд будет выигран лингвистом,доводы которого будут более убедительными! Сложный наш русский язык,однако!
131353
2018-11-12 14:40:57
— Доброе утро, — сказал Никифор. — Написал замечательные стихи.

— О чем? — спросил начальник литстранички. — На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...

Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.

Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожки, отклонил корпус назад и певуче сказал:

— «Баллада о гангрене».

— Это интересно, — заметила гигроскопическая персона, — давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.

Ляпис немедленно задекламировал:

Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег...

Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.

— Вы делаете успехи, Трубецкой, — одобрил редактор, — но хотелось бы еще больше... Вы понимаете?

Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник. В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.

— Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников и вместе с тем, вы понимаете?..

— Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется «Последнее письмо». Вот...

Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил...

История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

— Где же происходило дело? — спросили Ляписа.

Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.

— В чем дело? — сказал Ляпис. — Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.

— Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.

— А почему вы не хотите почтальона?

— Пусть полежит. Мы его берем условно.

Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа — стихотворец из пригорода.

Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием —

«Молитва браконьера».

Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил.

— Очень хорошо! — сказал добрый Наперников. — Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем «молитву».

— И зайца, — сказал конкурент.

— Почему же зайца? — удивился Наперников.

— Потому что не сезон.

— Слышите, Трубецкой, измените и зайца.

Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов тоже не стреляют летом. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил...» и так далее.

После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые его брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал...

Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал.
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