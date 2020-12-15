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Битва развернулась в сфере похоронных услуг Петрозаводска

Новости. Общество
12:34, 16 Декабря 2020
фото: © фото из архива "МК в Карелии"
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Сразу две жалобы на нарушения в муниципальном специализированном предприятии "Мемориал" получили УФАС и прокуратура Карелии.

Юридическая битва в сфере похоронных услуг карельской столицы продолжается. Сначала с обвинениями в адрес "Ассоциации предприятий похоронного дела РК" выступил директор ПМУСП "Мемориал" Дмитрий Данильев. Теперь документы представила противная сторона.

В апреле прошлого года "Мемориал" подвел итоги конкурса на оказание услуг по погребению. Дело в том, что своих копателей у организации нет, для этого нанимаются подрядчики. Поскольку предприятие муниципальное, все проходит через конкурсную процедуру.

Выиграла тендер компания "Меком", также давно работающая в Петрозаводске. ПМУСП заключил с ней договор. Система была простая: люди обращаются в "Мемориал", тот предоставляет определенные услуги, а в части копки могилы передает заявку в "Меком".

Так все и происходило до 1 мая 2020 года. После этой даты компания не получила от ПМУСПа ни одной заявки. На запросы о причинах их отсутствия ответа не поступило. Но поскольку совершенно точно известно, что все это время похороны "Мемориал" организовывал, встал вопрос: кто же копает? У "Мекома" возникли обоснованные подозрения, что это поручено какой-то другой фирме. Представить объемы можно: к примеру, с 1 января по 1 мая заявок было 482. Победитель конкурса посчитал, что передача подряда другому юрлицу нарушает законодательство о закупках, и обратился в УФАС и прокуратуру.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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бармалей
2020-12-16 13:06:17
Данильев - это который депутат? который борец за ЖКХ? А на поверку сам оказался товарищем мутным.... ну-ну
Сеня
2020-12-16 13:00:50
Во многих нормальных странах похороны бесплатные, государство помогает, у нас же обирают по полной! Без совести и чести!
кир
2020-12-16 12:47:13
Бесплатное захоронение людей должно быть в конституции страны. Жульё рыночное на всём деньги делает.
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