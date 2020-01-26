Бизнес Карелии неоднозначно оценил идею северных надбавок работникам без стажа

Предпринимательские объединения дали оценку идее региональной власти гарантировать молодым сотрудникам выплату "северных" надбавок без выработки необходимого стажа.

"Надо понимать, что все это ляжет на плечи предпринимателей - повышение вот этих зарплат. Я и все предприниматели согласны с тем, что повышать (зарплату) нужно. Нет вопросов. Но если бы налоги уменьшились. Потому что повысишь - настолько же ты станешь платить налогов, если не больше. Вот это самая главная, я считаю, проблема в этой ситуации.... Когда ты платишь зарплату, ты оплачиваешь налоги всякие разные: НДФЛ и страховые. Это все составляет где-то 49% процентов, получается. Пусть это было бы 20% - ложилось бы на предпринимателей. Или сделали бы по-другому: увеличиваем зарплату, но всю налоговую базу составляющую платит сам работник. Вот это было бы, наверно, правильно", - сказал председатель регионального отделения организации "Опора России" Андрей Фицев.

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