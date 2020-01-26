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Бизнес Карелии неоднозначно оценил идею северных надбавок работникам без стажа

Новости. Экономика
16:00, 27 Января 2020
фото: pixabay.com / Evgeny
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Предпринимательские объединения дали оценку идее региональной власти гарантировать молодым сотрудникам выплату "северных" надбавок без выработки необходимого стажа.

"Надо понимать, что все это ляжет на плечи предпринимателей - повышение вот этих зарплат. Я и все предприниматели согласны с тем, что повышать (зарплату) нужно. Нет вопросов. Но если бы налоги уменьшились. Потому что повысишь - настолько же ты станешь платить налогов, если не больше. Вот это самая главная, я считаю, проблема в этой ситуации.... Когда ты платишь зарплату, ты оплачиваешь налоги всякие разные: НДФЛ и страховые. Это все составляет где-то 49% процентов, получается. Пусть это было бы 20% - ложилось бы на предпринимателей. Или сделали бы по-другому: увеличиваем зарплату, но всю налоговую базу составляющую платит сам работник. Вот это было бы, наверно, правильно",  - сказал председатель регионального отделения организации "Опора России" Андрей Фицев. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии.

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Комментарии

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