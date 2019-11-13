Бизнес Карелии получит около 300 млн рублей поддержки от властей в 2020 году

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о расширении списка видов предпринимательской деятельности, по которым возможно получение денег.

Об этом Парфенчиков заявил на свой странице в соцсети, комментируя параметры принятого в первом чтении бюджета региона.

"298 млн рублей - на финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса. При этом мы расширяем перечень возможных получателей субсидий. С нового года на них также смогут рассчитывать предприниматели, которые занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью, работают в сфере экологического туризма, обработки и утилизации отходов, киноиндустрии и так далее", - сообщил Артур Парфенчиков.

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