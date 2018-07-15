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Новости. Общество
11:50, 15 Июля 2018

Бизнес не верит в амнистию капиталов, поэтому и деньги уходят из страны с удвоенной скоростью

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Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.

В обсуждении проблем привлечения инвестиционных ресурсов в развитие Карелии республиканскими властями всё чаще и чаще озвучивается тезис о важности сокращения теневого сегмента в экономике региона.

Где-то выявляются факты "серой" оплаты труда, причём сами работники предпочитают получить на руки больше, зная, что при официальном оформлении отчисления в социальные и пенсионные фонды автоматически, но главное – чувствительно уменьшат сумму заработанного.

Где-то обнаруживается, что индивидуальный предприниматель, например, занимающийся предоставлением сезонных туристических услуг, не может воспользоваться мерами по поддержке бизнеса, поскольку очевидным образом скрывает схемы финансово-экономического функционирования и вынужден полностью полагаться только на собственные ресурсы.

Классикой стали многочисленные случаи, когда действительно экономически устойчивые и даже развивающиеся предприятия годами показывают нулевую прибыль (и таким образом, выражаясь словами представителей контрольно-надзорных органов, "существуют вопреки законам самого бизнеса"), что оправдывается нежеланием (и неготовностью) платить необоснованно высокий налог на прибыль.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Изя
2018-07-15 16:03:58
С таким правительством только и остаётся бежать всем кто куда , разденут всех .
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