Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
21:05, 27 Февраля 2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил переносить столицу России каждые 12 лет

По теме

В январе россияне стали больше тратить в магазинах
27.02.18 20:40
В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод
27.02.18 16:08
Петросовет отменил решение об увеличении арендной платы за землю
27.02.18 15:27
Все новости
Загрузка...

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, такая мера будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий.

Столица России может переезжать каждые 12 лет в новый город, чтобы способствовать более эффективному развитию экономики на различных территориях. Об этом во вторник на встрече с учеными новосибирского Академгородка заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишет ТАСС.

"Мы считаем, что было бы правильно варьировать и переносить каждые 12 лет столицу. Ничего в этом сложного с новыми IT-технологиями нет. Мы живем в новой реальности, если раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей и прочего была основной причиной, почему (сейчас) нельзя переносить столицу",- отметил Титов.

По его словам, регулярный перенос столицы будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий, а период в 12 лет обусловлен длительностью двух президентских сроков. Согласно предложению Титова, при одном президенте столица находится в одном месте, а после него перебирается на другое, туда, где необходим существенный экономический подъем.

В качестве положительного примера смены столицы Титов привел опыт Бразилии, которая в 1960 году сделала главным городом Бразилиа, лишив этого статуса Рио-де-Жанейро, а также Казахстана, где в 1997 году столица перебралась из Алма-Аты в Акмолу (позднее Астана). Бизнес-омбудмен также отметил, что в этой связи как столица может рассматриваться и Новосибирск как центр Сибири.

По теме

В январе россияне стали больше тратить в магазинах
27.02.18 20:40
В Карелии начали выпускать быстрорастворимые порошки из ягод
27.02.18 16:08
Петросовет отменил решение об увеличении арендной платы за землю
27.02.18 15:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»