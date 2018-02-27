Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил переносить столицу России каждые 12 лет
По теме
По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, такая мера будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий.
Столица России может переезжать каждые 12 лет в новый город, чтобы способствовать более эффективному развитию экономики на различных территориях. Об этом во вторник на встрече с учеными новосибирского Академгородка заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишет ТАСС.
"Мы считаем, что было бы правильно варьировать и переносить каждые 12 лет столицу. Ничего в этом сложного с новыми IT-технологиями нет. Мы живем в новой реальности, если раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей и прочего была основной причиной, почему (сейчас) нельзя переносить столицу",- отметил Титов.
По его словам, регулярный перенос столицы будет способствовать ускоренному развитию экономики различных территорий, а период в 12 лет обусловлен длительностью двух президентских сроков. Согласно предложению Титова, при одном президенте столица находится в одном месте, а после него перебирается на другое, туда, где необходим существенный экономический подъем.
В качестве положительного примера смены столицы Титов привел опыт Бразилии, которая в 1960 году сделала главным городом Бразилиа, лишив этого статуса Рио-де-Жанейро, а также Казахстана, где в 1997 году столица перебралась из Алма-Аты в Акмолу (позднее Астана). Бизнес-омбудмен также отметил, что в этой связи как столица может рассматриваться и Новосибирск как центр Сибири.
Комментарии