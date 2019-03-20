Бизнес-омбудсмен Карелии: кто будет обязан торговать через кассы с 1 июля

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Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения по изменениям в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники в торговых точках.
По словам бизнес-омбудсмена, к ней поступает множество обращений от предпринимателей из отдаленных населенных пунктов, где нет интернета. А по новому закону все ККТ должны передавать данные в режиме онлайн.
По ее словам, сейчас предприниматели имеют право не использовать ККТ, но с 1 июля это требование станет обязательным для всех.
Как решить данный вопрос с предпринимателями отдаленных районов, где нет интернета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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