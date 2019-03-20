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Новости. Общество
10:14, 20 Марта 2019
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Бизнес-омбудсмен Карелии: кто будет обязан торговать через кассы с 1 июля

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Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения по изменениям в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники в торговых точках.

По словам бизнес-омбудсмена, к ней поступает множество обращений от предпринимателей из отдаленных населенных пунктов, где нет интернета. А по новому закону все ККТ должны передавать данные в режиме онлайн.

По ее словам, сейчас предприниматели имеют право не использовать ККТ, но с 1 июля это требование станет обязательным для всех.

Как решить данный вопрос с предпринимателями отдаленных районов, где нет интернета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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тетка
2019-03-20 10:51:54
Когда, наконец, в транспорте можно будет рассчитываться картой, а не возиться с мелочью?
zanoza
2019-03-20 10:23:00
Касса есть, а онлайн нет :)
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