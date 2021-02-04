Бизнес-омбудсмен объяснила, почему можно отменить запрет на работу общепита по ночам в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова обратилась к главе республики Артуру Парфенчикову и вице-премьеру Дмитрию Родионову с предложением отменить запрет на работу заведений общепита в ночное время.

Об этом бизнес-омбудсмен сообщила на своем официальном сайте.

По ее словам, она поддерживает просьбы предприятий общественного питания Карелии снять ограничения на их работу с 24.00 до 6.00, которые были введены для профилактики коронавируса. Бизнес-омбудсмен отметила, что сейчас проходит вакцинация населения, снижается количество фиксируемых случаев заболевания коронавирусом, а предприятия готовы неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования. Как уполномоченный мотивирует необходимость отмены запрета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".