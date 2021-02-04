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Бизнес-омбудсмен объяснила, почему можно отменить запрет на работу общепита по ночам в Карелии

Новости. Общество
11:54, 05 Февраля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова обратилась к главе республики Артуру Парфенчикову и вице-премьеру Дмитрию Родионову с предложением отменить запрет на работу заведений общепита в ночное время.

Об этом бизнес-омбудсмен сообщила на своем официальном сайте.

По ее словам, она поддерживает просьбы предприятий общественного питания Карелии снять ограничения на их работу с 24.00 до 6.00, которые были введены для профилактики коронавируса.

Бизнес-омбудсмен отметила, что сейчас проходит вакцинация населения, снижается количество фиксируемых случаев заболевания коронавирусом, а предприятия готовы неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования.

Как уполномоченный мотивирует необходимость отмены запрета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-05 14:14:13
Рано пташечка запела, однако :)
однозначно
2021-02-05 12:08:59
Нормальные люди по ночам спят. Бездельники по кабакам шастают
Саныч
2021-02-05 12:05:51
Давно пора. Пожрать ночью негде!
Гость
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