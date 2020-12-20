Бизнес-омбудсмен считает, что онлайн-технологии снизили уровень коррупции в Карелии

фото: сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова оценила влияние онлайн-технологий на снижение уровня коррупции в республике.

Эта тема затрагивалась на международной научно-практической конференции "Профилактика правовых и коррупционных рисков в период пандемии COVID-19".

Онлайн-технологии снимают необходимость личного присутствия предпринимателей при общении с чиновником, перевод на дистанционный формат широкого спектра услуг является важным фактором уменьшения коррупционных рисков, считает Гнетова. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".