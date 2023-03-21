Бизнес-омбудсмен в Карелии расстроилась из-за отказов предпринимателей от «профилактических визитов»

Роспотребнадзор в Карелии усиливает профилактику правонарушений среди предпринимателей, но не всем это нравится.

О перестройке работы Роспотребнадзора рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

По ее словам, такой вид контрольно-надзорных мероприятий как административное расследование ушёл в прошлое и не применяется, а внеплановые проверки проводятся в исключительных случаях, связанных с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью граждан.

Вместе с тем, количество профилактических мероприятий увеличилось вдвое.

«Расстроило только то, что предприниматели отказываются от профилактических визитов. Считаю это неправильным, так как именно во время проф.визита предприниматели могут получить объемную профессиональную консультацию, как соблюдать обязательные требования, как правильно построить свой бизнес, не причиняя вреда здоровью и жизни граждан», — написала Гнетова в своем Телеграм-канале.

Она предложила приглашать ее на выездные профилактические визиты.