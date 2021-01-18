"Бизнес пожирает природу": известный путешественник высказался о "кровавых реках" в Карелии

Член Русского Географического Общества, путешественник и писатель Павел Пашков прокомментировал ситуацию в Сегежском районе, где форелеводы загрязнили кровью рыб местный водоем.

Павел Пашков на своей странице в соцсети заявил, что причиной экологических катастроф в стране становится желание представителей бизнеса заработать деньги любой ценой. В результате подобных действий страдает природа, считает путешественник. В качестве примера Пашков привел ситуацию, сложившуюся в Сегежском районе Карелии, где форелеводы допустили загрязнение территории отходами производства.

"Бизнес пожирает природу стремительно. Где-то это происходит прямо сейчас. Катастрофа за катастрофой. Все, что приносит деньги, – разрывается на части, уничтожается, отравляется. И оправдания были, есть и будут всегда! Что бы мы ни говорили с вами, как бы мы ни пытались кричать об экологических бедствиях, у бизнеса всегда найдутся оправдания. А еще штабы опытных маркетологов и подкупных чиновников. Общество будут дискредитировать и обвинять в "проплаченной агитации" до тех пор, пока не случится реально непоправимое экологическое бедствие", - написал Павел Пашков.

Путешественник подчеркнул, что общество должно реагировать на сигналы из регионов, создавая резонанс. По оценке эксперта, подобные ситуации нуждаются во внимании и участии граждан.

"Если мы хотим перемен, мы все дружно должны реагировать на призывы жителей регионов о помощи", - пояснил он.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов, принадлежащим ООО "Русское море – Аквакультура". Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура".

Форелевое хозяйство приостановило свою деятельность после возникшего скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе кровью рыбы: руководство компании извинилось перед жителями.