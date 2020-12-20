В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Депутат республиканского парламента опубликовал шокирующие фото, снятые по соседству с форелевым хозяйством.

Депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook шокирующие фото из Сегежского района, которые ему прислали жители Поповпорогского сеельского поселения. На фото – разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Как отметил депутат, минувшей весной он уже обращал внимание республиканских чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.



Фото со страницы Андрея Рогалевича в Facebook

"Наплевательское отношение к экологии, как бы меня не пытались убедить в обратном, продолжается – меняющийся ландшафт, ручьи и реки, превращаются в место съемок для марсианских сюжетов. Я не думаю, уж прошу прощения, что и в этот раз надзорные органы также что-то смогут разглядеть, но все же", – написал Андрей Рогалевич.