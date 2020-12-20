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В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Новости. Общество
12:45, 21 Декабря 2020
фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich
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Депутат республиканского парламента опубликовал шокирующие фото, снятые по соседству с форелевым хозяйством.

Депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook шокирующие фото из Сегежского района, которые ему прислали жители Поповпорогского сеельского поселения. На фото – разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Как отметил депутат, минувшей весной он уже обращал внимание республиканских чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.


Фото со страницы Андрея Рогалевича в Facebook

"Наплевательское отношение к экологии, как бы меня не пытались убедить в обратном, продолжается – меняющийся ландшафт, ручьи и реки, превращаются в место съемок для марсианских сюжетов. Я не думаю, уж прошу прощения, что и в этот раз надзорные органы также что-то смогут разглядеть, но все же", – написал Андрей Рогалевич.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-21 13:22:29
Что и требовалось доказать! Форелевые хозяйства, в том виде в котором они ведут свою деятельность в Карелии, наносят колоссальный ущерб экологии. Но на это ведомства, отвечающие за экологию, закрывают глаза и видимо не бесплатно. Надо стучать в федеральные двери и СМИ, может что-то и сдвинется с мёртвой точки.
кир
2020-12-21 13:06:01
Ткачев сказал, что частник хорошо может только воровать и просирать.
однозначно
2020-12-21 13:05:06
рогалевич скоро будет помогать своей шефине по партии бюджет осваивать . Едросы поделились властью и деньгами :)
Света
2020-12-21 13:01:09
Надо соседям финнам показать,они сразу деньги выделят на устранение ядовитых веществ, а деньги распилить,как обычно....
Dima
2020-12-21 12:56:00
Интересно, а что это может быть? Кто разбирается в форелеводстве? Какой-то побочный продукт у этой деятельности есть? Просто непонятно, что за отходы, или они остатки от очистки рыбы выкидывают?
Off
2020-12-21 12:55:15
Добавляют химию , чтобы филе рыбы было красным. Это , скорее всего отходы.
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