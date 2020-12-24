Минприроды Карелии подало в суд на форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура", сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 23 декабря, сотрудники Минприроды Карелии выехали на осмотр в Сегежский район (недалеко от поселка Попов порог) для проведения внеплановой проверки по сообщениям местных жителей о выбросах неочищенных сточных вод вблизи производственной площадки – базы ООО "Русское море – Аквакультура".

По результатам проверки установлены факты нарушения лесного и природоохранного законодательства. С территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. Выявлено самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста.

Несмотря на проведенную проверку, компания оперативно не устранила нарушения.

В четверг, 24 декабря, сотрудники Сегежского лесничества совместно с сотрудниками полиции снова выехали на место и зафиксировали продолжающийся выброс сточных вод в лесу.

В соответствии с действующими нормами законодательства жидкие отходы подлежат очистке с помощью локальных очистных сооружения или сбору в герметичные септики, пластиковую тару и далее передаче специализированной организации, производящей откачку и вывоз сточных вод.

Компания данное требование законодательства проигнорировала, установив трубу, по которой производственные отходы от переработки рыбы, поступают прямо в лес.

Ситуацию также не исправил административный штраф в 150 тысяч рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

В четверг, 24 декабря, Минприроды Карелии направило иск в Сегежский районный суд о запрещении деятельности по эксплуатации производственной площадки – базы ООО "Русское море – Аквакультура".

Отметим, что на место происшествия в Сегежский район выезжали и специалисты Минсельхоза Карелии, которые, к удивлению, на месте "кровавых рек" обнаружили лишь предметы, напоминающие икринки.