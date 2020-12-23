"Предметы, напоминающие икринки рыб" обнаружили ревизоры Минсельхоза на месте "кровавых рек" в Карелии

Сотрудники карельского министерства сельского и рыбного хозяйства посетили Сегежский район, где местные жители жаловались на деятельность форелеводов, но не нашли "кровавых рек".
22 декабря специалисты Минсельхоза Карелии совместно с сотрудниками Минприроды посещали Сегежский район для проверки жалоб местных жителей на форелеводов, которые якобы сбрасывают сточные воды в лес.
По информации чиновников, в районе поселка Попов Порог расположена площадка рыбоводного хозяйства ООО "Русское море "Аквакультура". Предприятие с 2010 года держит цех, в котром занимается потрошением рыбы и производством соленой икры. Сточные воды цеха уходят в комплекс очистных сооружений, а после очистки отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой.
Чиновники Минсельхоза не увидели "кровавых рек" в ходе рейда.
"На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб. На очистных сооружениях проводились работы по плановому обслуживанию (замена активного ила)", - заявили в Минсельхозе.
В пресс-релизе министерства приведена позиция руководства компании, которую местные жители обвиняют в выбросах сточных вод.
По информации руководства ООО "Русское море «Аквакультура", цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не происходило, утверждает менеджмент.
В то же время на предприятии заявили, что работают в условиях высокой нагрузки, что могло привести к специфическим сбросам.
"В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре текущего года, и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы", - указано в сообщении министерства. Минсельхоз указал, что предприятие разрабатывает проект модернизации очистных сооружений.
Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.
"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".
В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".
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