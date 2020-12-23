890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почему главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова называют Комиссар Каттани 8
23.12.2020 16:38
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса 1
Сегодня 09:27
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в Интернете 7
23.12.2020 20:40
Похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно 7
23.12.2020 15:03
После пандемии коронавируса мир охватит разврат и веселье 3
23.12.2020 21:30
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января 5
Сегодня 11:57
Виктор Россыпнов высказался о возможности своего назначения на пост сити-менеджера Петрозаводска 5
Сегодня 07:15

"Предметы, напоминающие икринки рыб" обнаружили ревизоры Минсельхоза на месте "кровавых рек" в Карелии

Новости. Происшествия
13:05, 24 Декабря 2020
фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Загрузка...

Сотрудники карельского министерства сельского и рыбного хозяйства посетили Сегежский район, где местные жители жаловались на деятельность форелеводов, но не нашли "кровавых рек".

22 декабря специалисты Минсельхоза Карелии совместно с сотрудниками Минприроды посещали Сегежский район для проверки жалоб местных жителей на форелеводов, которые якобы сбрасывают сточные воды в лес. 

По информации чиновников, в районе поселка Попов Порог расположена площадка рыбоводного хозяйства ООО "Русское море "Аквакультура". Предприятие с 2010 года держит цех, в котром занимается потрошением рыбы и производством соленой икры. Сточные воды цеха уходят в комплекс очистных сооружений, а после очистки отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой. 

Чиновники Минсельхоза не увидели "кровавых рек" в ходе рейда.

"На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб.  На очистных сооружениях проводились работы по плановому обслуживанию (замена активного ила)", - заявили в Минсельхозе.

В пресс-релизе министерства приведена позиция руководства компании, которую местные жители обвиняют в выбросах сточных вод.

По информации руководства ООО "Русское море «Аквакультура", цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не происходило, утверждает менеджмент.

В то же время на предприятии заявили, что работают в условиях высокой нагрузки, что могло привести к специфическим сбросам.

"В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре текущего года, и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы", - указано в сообщении министерства. Минсельхоз указал, что предприятие разрабатывает проект модернизации очистных сооружений.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами. 

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-24 14:54:52
Всем понятно , что комиссия ,долго уведомляла рыбарей о своем прибытии.. чтобы они успели замести следы . Похоже , что в Карелии действует мафия из чиновников и банд... бизнюков .
Елизавета Медникова
2020-12-24 13:29:34
Да что им эти штрафы , это копейки для них. Форелевое загрязнило всё озеро !!!! А какие запахи идут от туда , кто бы знал , раньше можно было купаться в озере , но сейчас не ногой туда не зайду! Озеро переходит в реку с которой на секундочку люди берут питьевую воду , и когда ты смотришь в ведро с водой там плавает пленка жира!!! Это экологическая катастрофа а всем наплевать , депутаты даже не чешутся . Стыдно за нашу страну с такими ресурсами , которые сами же и убивают!!
zanoza
2020-12-24 14:11:50
Елизавета Медникова, так если сама региональная власть радеет за развитие форелеводческих хозяйств, значит ноги растут именно оттуда, потому и штрафы смешные.
Изя
2020-12-24 14:02:30
Елизавета Медникова, да уж беда с этим жульём :)
zanoza
2020-12-24 13:20:04
Никогда бы не подумала, что икринки напоминают предметы, какая богатая фантазия у проверяющих, однако. Когда вредоносное хозяйство прикроют???
Изя
2020-12-24 14:03:27
zanoza, Для начала надо владельцев закрыть ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 11
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»