"Предметы, напоминающие икринки рыб" обнаружили ревизоры Минсельхоза на месте "кровавых рек" в Карелии

Сотрудники карельского министерства сельского и рыбного хозяйства посетили Сегежский район, где местные жители жаловались на деятельность форелеводов, но не нашли "кровавых рек".

22 декабря специалисты Минсельхоза Карелии совместно с сотрудниками Минприроды посещали Сегежский район для проверки жалоб местных жителей на форелеводов, которые якобы сбрасывают сточные воды в лес.

По информации чиновников, в районе поселка Попов Порог расположена площадка рыбоводного хозяйства ООО "Русское море "Аквакультура". Предприятие с 2010 года держит цех, в котром занимается потрошением рыбы и производством соленой икры. Сточные воды цеха уходят в комплекс очистных сооружений, а после очистки отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой.

Чиновники Минсельхоза не увидели "кровавых рек" в ходе рейда.

"На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб. На очистных сооружениях проводились работы по плановому обслуживанию (замена активного ила)", - заявили в Минсельхозе.

В пресс-релизе министерства приведена позиция руководства компании, которую местные жители обвиняют в выбросах сточных вод.

По информации руководства ООО "Русское море «Аквакультура", цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не происходило, утверждает менеджмент.

В то же время на предприятии заявили, что работают в условиях высокой нагрузки, что могло привести к специфическим сбросам.

"В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре текущего года, и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы", - указано в сообщении министерства. Минсельхоз указал, что предприятие разрабатывает проект модернизации очистных сооружений.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".