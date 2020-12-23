890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Опубликован график выплаты пенсий и соцпособий перед Новым годом и в январе в Карелии 1
23.12.2020 09:39
Назван срок длительности иммунитета после COVID-19
23.12.2020 19:10
Почему главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова называют Комиссар Каттани 4
23.12.2020 16:38
Мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер
23.12.2020 19:40
Пропавшую в Петрозаводске женщину через полгода нашли мертвой в лесу
23.12.2020 08:20
Похороны без могил 4
23.12.2020 12:30
Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии
23.12.2020 09:25

"Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 24 Декабря 2020
фото: Кадр из видео/ВКонтакте
Загрузка...

После выявленных фактов нарушения законодательства сотрудниками Минприроды Карелии в Сегежском районе форелеводческое хозяйство продолжает сбрасывать неочищенные стоки в лес.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич поделился в соцсетях видео, которое сняли жители поселка Попов порог. 23 декабря они вновь зафиксировали сброс в лесной ручей "кровавых стоков" с территории форелеводческого хозяйства.

"Всем спасибо, все свободны. Что происходит в Поповпорожском сельском поселении после проверки надзорных органов? Все, как и было. Видимо, собственники и руководители форелеводческого хозяйства не очень понимают зону своей ответственности. А выявленные нарушения и причиненный ущерб экологии не очень-то их и волнует", - прокомментировал видео парламентарий Андрей Рогалевич.

Напомним, во вторник, 22 декабря, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики выезжали на территорию лесного фонда Сегежского центрального лесничества в районе поселка Попов порог. На этой территории местные жители обнаружили в ручье кровь рыбы.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорится в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

Материалы по фактам самовольного занятия участка и повреждения деревьев Минприроды направит в полицию. В министерстве пообещали отправить собранную информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети фото из Сегежского района, которые ему прислали местные жители. На снимках были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз
17.12.2020, 19:47
Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса

Чтиво

23.12.2020 15:45
Кофе со сливками
Комиссар Каттани 4
Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности".
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»