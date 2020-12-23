"Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

После выявленных фактов нарушения законодательства сотрудниками Минприроды Карелии в Сегежском районе форелеводческое хозяйство продолжает сбрасывать неочищенные стоки в лес.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич поделился в соцсетях видео, которое сняли жители поселка Попов порог. 23 декабря они вновь зафиксировали сброс в лесной ручей "кровавых стоков" с территории форелеводческого хозяйства.

"Всем спасибо, все свободны. Что происходит в Поповпорожском сельском поселении после проверки надзорных органов? Все, как и было. Видимо, собственники и руководители форелеводческого хозяйства не очень понимают зону своей ответственности. А выявленные нарушения и причиненный ущерб экологии не очень-то их и волнует", - прокомментировал видео парламентарий Андрей Рогалевич.

Напомним, во вторник, 22 декабря, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики выезжали на территорию лесного фонда Сегежского центрального лесничества в районе поселка Попов порог. На этой территории местные жители обнаружили в ручье кровь рыбы.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорится в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

Материалы по фактам самовольного занятия участка и повреждения деревьев Минприроды направит в полицию. В министерстве пообещали отправить собранную информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети фото из Сегежского района, которые ему прислали местные жители. На снимках были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств.