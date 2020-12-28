Форелеводы, пустившие "кровавые реки", извинились перед жителями Карелии и приостановили работу

Форелевое хозяйство приостановило свою деятельность после возникшего скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе кровью рыбы: руководство компании извинилось перед жителями.

Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки. Об этом представитель организации сообщил на пресс-конференции, посвященной экологическому происшествию рядом с поселком Попов Порог, передает ГТРК "Карелия".

В организации пояснили, что слив сточных вод, который привлек внимание местных жителей, произошел из-за сбоя в работе очистных сооружений. А сбой на предприятии объяснили возросшей нагрузкой на производственные мощности.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по установке новых очистных. Представители компании заявили, что они устранили загрязнение и временно приостановили производство до завершения пуска новой очистной системы. Производство планируют запустить в январе.

"Компания отмечает, что происшествие не повлияло на водоснабжение прилегающего поселка Попов Порог, так как летом 2020 года она профинансировала строительство и передала в управление администрации новую скважину", - говорится в материале ГТРК "Карелия".

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".