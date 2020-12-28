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Форелеводы, пустившие "кровавые реки", извинились перед жителями Карелии и приостановили работу

Новости. Общество
08:20, 29 Декабря 2020
фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich
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Форелевое хозяйство приостановило свою деятельность после возникшего скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе кровью рыбы: руководство компании извинилось перед жителями.

Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки. Об этом представитель организации сообщил на пресс-конференции, посвященной экологическому происшествию рядом с поселком Попов Порог, передает ГТРК "Карелия".

В организации пояснили, что слив сточных вод, который привлек внимание местных жителей, произошел из-за сбоя в работе очистных сооружений. А сбой на предприятии объяснили возросшей нагрузкой на производственные мощности.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по установке новых очистных. Представители компании заявили, что они устранили загрязнение и временно приостановили производство до завершения пуска новой очистной системы. Производство планируют запустить в январе.

"Компания отмечает, что происшествие не повлияло на водоснабжение прилегающего поселка Попов Порог, так как летом 2020 года она профинансировала строительство и передала в управление администрации новую скважину", - говорится в материале ГТРК "Карелия".

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами. 

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2020-12-29 10:17:01
Форелевое хозяйство брата подмосковного губернатора Воробьева.
Off
2020-12-29 09:15:13
Извинились и все ? Где прокуратура ?
Вася
2020-12-29 10:04:26
Off, перестань читать Троцкого
Врунов
2020-12-29 09:13:56
Думающие люди считают это заслугой рогалевича
Гость
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