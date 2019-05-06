Бизнес-центр Петрозаводска выставлен на продажу

Капитал

Политик и предприниматель Виталий Красулин в начале февраля возглавил компанию "ТНС Энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Первое большое интервью в новой должности он дал "Столице на Онего".