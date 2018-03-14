Бизнесмен из Москвы оштрафован в Карелии за взятку начальнику отдела ГИБДД

В Карелии директор московского предприятия приговорен к 950 тысячам рублей штрафа за взятку начальнику отдела ГИБДД Лахденпохского района, сообщает республиканская прокуратура

В октябре 2017 года на трассе "Сортавала" инспектор ДПС остановил грузовик, перевозивший мобильную сортировочную установку. У водителя отсутствовало специальное разрешение на перевозку крупногабаритного груза. Сортировочная установка была задержана сотрудниками ДПС и помещена на хранение на специализированную стоянку.

Владелец, гендиректор частной московской компании, предложил начальнику отдела ГИБДД в Лахденпохском районе 200 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно перевозить установку по дорогам.

После передачи взятки предприниматель был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил бизнесмена к 950 тысячам рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, мировой суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей за административное правонарушение.