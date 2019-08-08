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Новости. Криминал
07:15, 08 Августа 2019
фото: vitvesti.by

Бизнесмен из Пудожа попал под следствие за торговлю стеклоочистителем с метиловым спиртом

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В Пудоже возбуждено уголовное дело о сбыте стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности и жизни потребителей, сообщается на сайте Следкома Карелии.

По версии следствия, 48-летний индивидуальный предприниматель с апреля по июнь этого года, находясь в Пудоже, хранил и осуществлял  реализацию стеклоомывающей  жидкости "Драйв комфорт" в своем магазине. 

Как заявляют в СУСК, подозреваемый руководствовался корыстными побуждениями, а также имел целью извлечение материальной прибыли. При этом указанная жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по причине содержания в ней метилового спирта.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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