Бизнесмен из Пудожа попал под следствие за торговлю стеклоочистителем с метиловым спиртом

В Пудоже возбуждено уголовное дело о сбыте стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности и жизни потребителей, сообщается на сайте Следкома Карелии.

По версии следствия, 48-летний индивидуальный предприниматель с апреля по июнь этого года, находясь в Пудоже, хранил и осуществлял реализацию стеклоомывающей жидкости "Драйв комфорт" в своем магазине.

Как заявляют в СУСК, подозреваемый руководствовался корыстными побуждениями, а также имел целью извлечение материальной прибыли. При этом указанная жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по причине содержания в ней метилового спирта.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.