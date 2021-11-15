Бизнесмен, обвиняемый в коррупции при ремонте дорог в Карелии, продолжает скрываться от суда

Верховный суд Карелии оставил в силе решение петрозаводского суда об аресте и объявлении в розыск обвиняемого в коррупции при ремонте карельских дорог Игоря Чичина.

При этом обвиняемый в семи коррупционных преступлениях хозяин дорожной фирмы «Ремстройкомплект» из Санкт-Петербурга Игорь Чичин пока не задержан и его местонахождение правоохранителям республики неизвестно.

Так, 28 декабря судья Верховного суда Карелии Сергей Кутузов оставил без изменения вынесенное 24 ноября судьей петрозаводского суда Романом Парамоновым решение об аресте и объявлении в розыск хозяина дорожной фирмы «Ремстройкомплект» из Санкт-Петербурга Игоря Чичина. Как мы сообщали, ранее находившийся под подпиской о невыезде Игорь Чичин, по мнению суда, длительное время сознательно уклоняется от явки на заседания. Это и вынудило республиканскую Фемиду принять беспрецедентное для нее решение об аресте и объявлении в розыск Игоря Чичина. При этом рассмотрение резонансного уголовного дела скандального бизнесмена судьей Романом Парамоновым приостановлено на неопределенный срок.

Подававший апелляционную жалобу петрозаводский адвокат бизнесмена Михаил Шогин не согласен с таким решением Верховного суда.

«Считаю, что петрозаводский суд должным образом не проверил причину неявки моего доверителя Игоря Чичина на судебные заседания», — сказал защитник.

При этом Михаил Шогин сообщил, что, по имеющейся у него информации, «в настоящее время серьезно больной Игорь Чичин находится на лечении в одной из пяти закрытых клиник Санкт-Петербурга».

Соответствует ли это действительности, нам неизвестно. Однако остается фактом, что Игорь Чичин пока не задержан карельскими правоохранителями.

Напомним, что Игорь Чичин был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 25 апреля 2018 года у собственного дома в городе Тосно Ленинградской области. Карельский Следком обвиняет его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В «дорожном деле» фигурирует сумма около 12 миллионов рублей.

По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов. Они, как и Чичин, приехали в Карелию из Санкт-Петербурга. Соучастники, считает следствие, в 2015–2017 годах систематически брали взятки у дорожных фирм за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы «Ремстройкомплекта» в конкурсных процедурах для заключения государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии. Общая, заранее обговоренная сумма взяток, которую, по данным следствия, собиралась, но лишь частично успела получить эта группа, составляет почти 28 миллионов рублей.

Никитин и Новокшонов, признавшие свою вину и заключившие досудебное соглашение со следствием, уже осуждены. Первый из них приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй — к 4 годам строгого режима и 22 миллионам штрафа. Еще одним подельником Чичина был другой питерский коммерсант Сергей Салуев. Он возглавлял созданную «Ремстройкомплектом» промежуточную подрядную организацию «Служба заказчика», которая заключала договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Салуев получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 6 миллионов рублей.

Судебный приговор пока не вынесен Игорю Чичину.

20 ноября 2019 года суд заменил Игорю Чичину содержание под стражей сначала на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. Кроме того, суд разрешил ему уехать на лечение в больницу Санкт-Петербурга. Здесь, судя по информации его адвокатов, Чичин часто находится на лечении.

При этом Игорь Чичин через своих адвокатов неоднократно просил суд отпустить его на лечение в Германию, однако ему отказали. По имеющейся информации, суд посчитал, что хорошие медицинские клиники есть в том числе, в Санкт-Петербурге, и предположил, что в случае получения Чичиным разрешения на поездку в Германию, оттуда он может не возвратиться.