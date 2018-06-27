Бизнесмен оштрафован за листовки о поверке счетчиков, которые из Петрозаводска разошлись по всей стране

Карельское управление антимонопольной службы оштрафовало индивидуального предпринимателя за распространение листовок о поверке приборов учета, вводящих в заблуждение потребителей.

Ранее антимонопольная служба сообщала, что после заявлений граждан была признана ненадлежащей реклама, распространяемая по многоквартирным домам Хабаровска, Благовещенска, Барнаула, Смоленска, Архангельска, Мурманска, Улан-Уде, Перми, Ярославля, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сыктывкара, Твери и Петрозаводска.

Реклама распространялась в виде листовок некой "Единой городской службы" с информацией о необходимости проведения метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды.

В ходе рассмотрения дела установлено, что форма и содержание рекламы может вводить ее потребителей в заблуждение относительно исполнителя услуг, поскольку в тексте отсутствует указание на непосредственного исполнителя.

"Кроме того, было установлено, что индивидуальный предприниматель, предлагающий в рекламных листовках услуги по поверке водосчетчиков, не имел аккредитации на право их выполнения, чем также вводил потребителей в заблуждение", - отмечается в сообщении.

В итоге ИП был оштрафован на 7 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано.