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Новости. Общество
08:05, 27 Июня 2018

Бизнесмен оштрафован за листовки о поверке счетчиков, которые из Петрозаводска разошлись по всей стране

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Карельское управление антимонопольной службы оштрафовало индивидуального предпринимателя за распространение листовок о поверке приборов учета, вводящих в заблуждение потребителей.

Ранее антимонопольная служба сообщала, что после заявлений граждан была признана ненадлежащей реклама, распространяемая по многоквартирным домам Хабаровска, Благовещенска, Барнаула, Смоленска, Архангельска, Мурманска, Улан-Уде, Перми, Ярославля, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сыктывкара, Твери и Петрозаводска.

Реклама распространялась в виде листовок некой "Единой городской службы" с информацией о необходимости проведения метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды.

В ходе рассмотрения дела установлено, что форма и содержание рекламы может вводить ее потребителей в заблуждение относительно исполнителя услуг, поскольку в тексте отсутствует указание на непосредственного исполнителя.

"Кроме того, было установлено, что индивидуальный предприниматель, предлагающий в рекламных листовках услуги по поверке водосчетчиков, не имел аккредитации на право их выполнения, чем также вводил потребителей в заблуждение", - отмечается в сообщении.

В итоге ИП был оштрафован на 7 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-27 08:36:46
Насмешка, а не штраф.
Горожанин
2018-06-27 08:27:44
Ну наконец-то! Только 7 тыс - не штраф, надо было хотя бы 70
Гость
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