Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, что изменится в оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2
12.12.2020 20:40
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии 14
12.12.2020 16:34
Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки
12.12.2020 15:29
В воскресенье в Карелии подморозит до -13 градусов 1
12.12.2020 17:00
Одна петрозаводчанка и двое жителей районов Карелии скончались от коронавируса в минувшие сутки 2
Сегодня 09:22
Серийный убийца: "Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать"
12.12.2020 21:40

Бизнесмен поддержал инициативу главы Карелии и поставил теплые окна в квартире семьи с 8 детьми

Новости. Общество
15:19, 13 Декабря 2020
фото: источник: администрация Кааламского поселения
Загрузка...

Многодетной семьи из поселка Кааламо Сортавальского района предприниматель установил пластиковые окна по программе "Подари тепло", сообщается на сайте кааламского поселения.

Большой друг Кааламского сельского поселения предприниматель Лейтис Игорь Михайлович поддержал инициативу главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича и принял участие в программе "Подари тепло".

В начале декабря в квартире многодетной семьи из поселка Кааламо на его средства установили пластиковые окна.
В семье Гарусовых восемь детей, работает только глава семьи Денис Викторович, а мама Динара занимается домом и детьми, поэтому такая помощь оказалась очень своевременной.

"Впереди зима, а с новыми окнами стало тепло и уютно. Мы все очень благодарны Игорю Михайловичу за неравнодушие и оказанную помощь. Желаем ему в это непростое время крепкого здоровья, успехов, благополучия и дальнейшего процветания", — сказала Динара Гарусова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 23
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»