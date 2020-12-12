Бизнесмен поддержал инициативу главы Карелии и поставил теплые окна в квартире семьи с 8 детьми

Многодетной семьи из поселка Кааламо Сортавальского района предприниматель установил пластиковые окна по программе "Подари тепло", сообщается на сайте кааламского поселения.

Большой друг Кааламского сельского поселения предприниматель Лейтис Игорь Михайлович поддержал инициативу главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича и принял участие в программе "Подари тепло".

В начале декабря в квартире многодетной семьи из поселка Кааламо на его средства установили пластиковые окна.

В семье Гарусовых восемь детей, работает только глава семьи Денис Викторович, а мама Динара занимается домом и детьми, поэтому такая помощь оказалась очень своевременной.

"Впереди зима, а с новыми окнами стало тепло и уютно. Мы все очень благодарны Игорю Михайловичу за неравнодушие и оказанную помощь. Желаем ему в это непростое время крепкого здоровья, успехов, благополучия и дальнейшего процветания", — сказала Динара Гарусова.