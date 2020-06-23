890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Российский омбудсмен отправит сотрудника своего аппарата на суд по "делу Дмитриева" 13
23.06.2020 16:49
На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы 11
23.06.2020 12:14
Еще один завод "Сегежа групп" в Карелии выставлен на продажу 7
23.06.2020 14:46
Как бизнес известного в Карелии переработчика ягод оказался в центре скандала
23.06.2020 11:43
Экс-министр строительства Карелии Александр Ломако вернулся в республиканское правительство 19
23.06.2020 10:08

Бизнесмена из Карелии оштрафовали на 1 млн рублей за взятку полицейскому

Новости. Криминал
09:16, 24 Июня 2020
фото: © ТАСС / Анастасия Осипова
Загрузка...

В Беломорске предприниматель признан виновным в даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года бизнесмен передал старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Беломорскому району взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение проверки по факту реализации алкогольной продукции без лицензии.

Сотрудник полиции от получения взятки отказался, а подсудимый был задержан.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Ранее автоинспекторы Петрозаводска "сдали" водителя, предложившего им взятку в размере одной тысячи рублей

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-24 09:22:35
Фигня. Наш человек краденое из магазина с рук всегда купит. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей
17.06.2020, 16:31
Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»