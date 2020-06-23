Бизнесмена из Карелии оштрафовали на 1 млн рублей за взятку полицейскому

В Беломорске предприниматель признан виновным в даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года бизнесмен передал старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Беломорскому району взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение проверки по факту реализации алкогольной продукции без лицензии.



Сотрудник полиции от получения взятки отказался, а подсудимый был задержан.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Ранее автоинспекторы Петрозаводска "сдали" водителя, предложившего им взятку в размере одной тысячи рублей