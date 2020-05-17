Автоинспекторы Петрозаводска "сдали" водителя, предложившего им взятку в размере одной тысячи рублей

Мужчину будут судить за покушение на дачу взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе 2019 года сотрудниками ДПС Петрозаводска во время ночного патрулирования остановили автомобиль с выключенными фарами. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Водитель не растерялся и в надежде избежать наказания попытался подкупить инспекторов, предложив им тысячу рублей.
Сотрудники полиции отказались от взятки и сообщили об инциденте в дежурную часть.
Нарушителя будут судить.
Ранее сообщалось, что водителю грузовика грозит срок за попытку подкупить автоинспекторов в Карелии.
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