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Автоинспекторы Петрозаводска "сдали" водителя, предложившего им взятку в размере одной тысячи рублей

Новости. Криминал
12:44, 18 Мая 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Мужчину будут судить за покушение на дачу взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2019 года сотрудниками ДПС Петрозаводска во время ночного патрулирования остановили автомобиль с выключенными фарами. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель не растерялся и в надежде избежать наказания попытался подкупить инспекторов, предложив им тысячу рублей. 

Сотрудники полиции отказались от взятки и сообщили об инциденте в дежурную часть.

Нарушителя будут судить.

Ранее сообщалось, что водителю грузовика грозит срок за попытку подкупить автоинспекторов в Карелии.

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