Бизнесменам Карелии готовятся частично компенсировать затраты на аренду и "коммуналку"

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фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ
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Депутаты Законодательного собрания республики намерены оказать поддержку предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции.

Комитет по экономической политике регионального парламента рассмотрел поправки в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия".

Поправки направлены на поддержку карельского бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию принять проект закона в первом и окончательном чтении.

О содержании законопроекта читайте на сайте "Вести Карелии"

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