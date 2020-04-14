Бизнесменам Карелии готовятся частично компенсировать затраты на аренду и "коммуналку"

Депутаты Законодательного собрания республики намерены оказать поддержку предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции.

Комитет по экономической политике регионального парламента рассмотрел поправки в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия".

Поправки направлены на поддержку карельского бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию принять проект закона в первом и окончательном чтении.

О содержании законопроекта читайте на сайте "Вести Карелии"