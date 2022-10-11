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Бизнесмены 10-го уровня, или как два жителя Петрозаводска продали чужой гараж незнакомцу

Новости. Криминал
08:40, 01 Декабря 2022
фото: © priemlom.ru

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Двое петрозаводчан получили уголовные штрафы за то, что продали чужой гараж, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 39-летний петрозаводчанин в ноябре 2018 года приметил на проезде Автолюбителей чужой гараж и решил его продать. Для этих целей он за вознаграждение попросил 43-летнего знакомого побыть на время сделки собственником строения.

Выполняя свои роли, два петрозаводских горе-бизнесмена, не имея права собственности на постройку, продали ее лицу, не осведомленному об их преступных действиях, чем причинили хозяину гаража значительный ущерб на сумму 45 тысяч рублей.

На указанную сумму потерпевшим заявлен гражданский иск, который судом удовлетворен.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил 43-летнему осужденному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, второму фигуранту – в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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