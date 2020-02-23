Бизнесмены, которые выращивают в озере Карелии форель, угрожают рыбакам пистолетом, ножом и мачете

Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.

В минувшие выходные на озеро Леппясенлампи в Сортавальском районе дважды выезжала полиция. 15 февраля помощь правоохранительных органов понадобилась директору Дома композиторов Марине Братышевой и ее сыну, а на следующий день – самим сотрудникам полиции, решившим порыбачить.

Как рассказала "Столице на Онего" директор Дома композиторов Марина Братышева, тревожные сигналы стали поступать от туристов, которые всегда свободно гуляли по лесным тропам рядом с гостиницей, около полутора месяцев назад. По их словам, на одном из лесных озер им не дает рыбачить мужчина-охранник, угрожает и выгоняет с водоема. Затем такие же жалобы последовали от сотрудников Дома композиторов, которые работают здесь много лет и беспрепятственно рыбачили на лесных озерах.

В субботу, 15 февраля, руководитель Дома композиторов вместе с сыном пришла на озеро порыбачить. Им навстречу вновь вышел тот же человек. Сначала он посмеялся над рыбаками, мол, ничего они здесь не поймают. Но когда мама с сыном поймали первую форель, смешливое настроение испарилось. Он стал требовать выпустить форель и уходить с озера.

"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон"...

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