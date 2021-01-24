Бизнесу дадут денег из бюджета, чтобы он не повышал цены на хлеб

Правительство направит регионам более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб.
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых", — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Премьер отметил, что эти трансферты позволят производителям муки компенсировать часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности – сократить издержки на реализацию своей продукции.
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