Бизнесу дадут денег из бюджета, чтобы он не повышал цены на хлеб

Правительство направит регионам более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых", — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства. Премьер отметил, что эти трансферты позволят производителям муки компенсировать часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности – сократить издержки на реализацию своей продукции. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".