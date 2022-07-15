«Бизон» и «Юрмала» преградят путь желающим попасть в Карелию

Федеральную трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредило, что на федеральной автотрассе «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск– Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) 19 июля 2022 года на два часа будет полностью остановлено движение автомобильного транспорта. В 10.50 будет разведен мост через Свирь возле Лодейного Поля.

«В период с 10.50 до 12.50 для прохода вверх по реке барже — буксирного состава „Бизон“+ „Александрит“+ „Юрмала“ с максимальным высотным габаритом 23,9 метра, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожное управление просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.