Бюджет Карелии пополнится почти на 7 млрд рублей

Безвозмездные поступления в бюджет республики составили более 6,7 млрд рублей, сообщили в минфине Карелии.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия за январь - май 2019 года составил 6 733,3 млн рублей.

Из них:

1. дотации – 4 615,2 млн рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 381,4 млн рублей;

- дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 1 233,8 млн рублей;

2. целевые межбюджетные трансферты – 1 966 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 50,3 %, в том числе:

- субвенции в целях исполнения переданных государственных полномочий по восемнадцати направлениям – 1 125,1 млн рублей;

- субсидии на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия в сферах социальной поддержки граждан, развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, на поддержку развития отраслей экономики и инфраструктуры, поступили в сумме – 567,6 млн рублей (рост в 3,3 раза к уровню аналогичного периода 2018 года);

- иные межбюджетные трансферты – 273,3 млн рублей (рост 54,2 % к аналогичному периоду 2018 года). Основные цели предоставления – создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования и реализация полномочий в области лекарственного обеспечения граждан, поддержка агропромышленного комплекса;

3. безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступили в сумме 220,1 млн рублей.