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Бюджет Петрозаводска обсудят за закрытыми дверями из-за угрозы коронавируса

Новости. Общество
09:39, 01 Декабря 2020
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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Внеочередная сессия Петрозаводского городского совета состоится с соблюдением особых противоэпидемиологических мер.

В среду, второго декабря, депутаты Петросовета соберутся на внеочередную сессию. Главной темой повестки будет обсуждение проекта бюджета карельской столицы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и его принятие в первом чтении.

В новом году бюджет карельской столицы запланирован бездефицитным. Прогнозируемые общие объемы доходов и расходов городского округа равны и составляют более 6,2 млрд рублей, сообщают в горсовете.

Заседание будет проходить с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и во исполнение распоряжения Главы Республики Карелия №127-р от 12 марта 2020 года призываем представителей СМИ и граждан воздержаться от личного посещения заседания", - сообщают в Петросовете.

По данным на первое декабря, коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека за сутки. Это очередной рекорд по числу заразившихся. Всего с начала пандемии в республике умерли 104 человека от COVID-19.

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