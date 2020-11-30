Еще два жителя Карелии умерли от COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались пожилые мужчина и женщина.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 77-летний петрозаводчанин, а в Олонецкой центральной районной больнице – 88-летняя жительница Олонца. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике умерли уже 104 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека. Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось 15991.