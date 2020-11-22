Денег на развитие экономики Карелии в бюджете будет вдвое меньше

Финансирование государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2021 году сократится более чем в 2 раза.

Это следует из проекта бюджета республики на следующий год.

По итогам 2020 года бюджетные ассигнования на эту программу составят 2,2 млрд рублей, а на 2021 год заложена сумма в размере 1,03 млрд рублей. Сократится как федеральное, так и республиканское финансирование программы. По итогам 2020 года из республиканского бюджета будет потрачено 1,2 млрд рублей, а в 2021 году эта сумма сократится до 183,4 млн. Ассигнования за счет федеральной казны сократятся не столь значительно – с 969,3 до 850,6 млн рублей. Как правительство собирается тратить эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".