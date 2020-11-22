Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почему во время эпидемии в новогоднюю ночь лучше не пить шампанское, рассказала диетолог 2
22.11.2020 20:40
Портрет пациента с COVID-19: "Это мужчины, обычно с повышенной массой тела, имеют хронические заболевания" 2
22.11.2020 15:58
Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года
Сегодня 12:06
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус 5
Сегодня 13:10
Потепление ожидается в понедельник в Карелии
22.11.2020 17:00
Акула откусила пловцу руку и ногу, мужчина погиб
22.11.2020 21:40

Денег на развитие экономики Карелии в бюджете будет вдвое меньше

Новости. Экономика
14:50, 23 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Финансирование государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2021 году сократится более чем в 2 раза.

Это следует из проекта бюджета республики на следующий год.

По итогам 2020 года бюджетные ассигнования на эту программу составят 2,2 млрд рублей, а на 2021 год заложена сумма в размере 1,03 млрд рублей.

Сократится как федеральное, так и республиканское финансирование программы.

По итогам 2020 года из республиканского бюджета будет потрачено  1,2 млрд рублей, а в 2021 году эта сумма сократится до 183,4 млн. Ассигнования за счет федеральной казны сократятся не столь значительно – с 969,3 до 850,6 млн рублей.

Как правительство собирается тратить эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-11-23 15:10:55
Рубли - это ВСЕ относительные цифры, давайте рассуждать конкретными цифрами: Что, Где, Когда??? Я про заводы, фабрики, колхозы - ГДЕ.....ГДЕ....ГДЕ????
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула

Аналитика

Сегодня 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 9
Сегодня 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»