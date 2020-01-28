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Бюджетные расходы на развитие экономики Карелии выросли в 2 раза в 2019 году

Новости. Экономика
12:26, 29 Января 2020
фото: pixabay
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Общая сумма расходов бюджета Карелии на развитие экономики в 2019 году достигла 11,2 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Это следует из отчета Минфина республики об исполнении бюджета за 2019 год.

Больше всего средств было потрачено на дорожное хозяйство – 6,2 млрд рублей, что на 66% больше чем в 2018 году. Расходы на развитие транспорта выросли на 69% и достигли 521,1 млн рублей.

Как увеличились расходы на другие сферы экономики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-01-29 13:40:27
Вот это и удивляет, что выросли только расходы на развитие экономики региона, а не сама экономика .
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