Бюджетные расходы на развитие экономики Карелии выросли в 2 раза в 2019 году

Общая сумма расходов бюджета Карелии на развитие экономики в 2019 году достигла 11,2 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Это следует из отчета Минфина республики об исполнении бюджета за 2019 год.

Больше всего средств было потрачено на дорожное хозяйство – 6,2 млрд рублей, что на 66% больше чем в 2018 году. Расходы на развитие транспорта выросли на 69% и достигли 521,1 млн рублей. Как увеличились расходы на другие сферы экономики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".