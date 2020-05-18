Бюджетные слушания в парламенте Карелии хотят проводить на "удаленке"

Члены парламентской фракции "Единой России" предложили предусмотреть возможность организации дистанционных публичных слушаний по региональному бюджету в условиях карантина или чрезвычайной ситуации.

Депутаты Законодательного собрания Карелии Николай Зайков и Вадим Андронов выступили с инициативой изменения Порядка организации и проведения в республиканском парламенте публичных слушаний. Речь идет о ежегодных публичных слушаниях по проекту регионального бюджета и по отчету об исполнении основного финансового закона республики.

Члены парламентской фракции "Единой России" предложили коллегам по депутатскому корпусу предусмотреть возможность проведения бюджетных слушаний дистанционно – с использованием систем видеоконференцсвязи и информационно-телекоммуникационных технологий. Публичные слушания на "удаленке" предполагается организовывать при введении в республике режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или карантинных мер.