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Новости. Общество
15:37, 18 Июня 2018
фото: пресс-служба главы Карелии

Бюсты выдающихся полководцев установят на территории Президентского кадетского училища

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В Петрозаводске, на территории Президентского кадетского училища, установят бюсты восьми выдающихся полководцев России.

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев в понедельник посетил петрозаводское Президентское кадетское училище. Цель посещения – выбор места установки бюстов выдающихся российских полководцев на территории учебного комплекса, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Всего предполагается установить восемь отлитых в бронзе бюстов на каменных постаментах. Монументы уже доставлены в училище. Это памятники выдающимся полководцам и военачальникам России: Александру Невскому, Петру Первому, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Михаилу Скобелеву, Константину Рокоссовскому, Александру Василевскому, Георгию Жукову.

"Это самые выдающиеся полководцы нашей истории. Вместе с общественной организацией ветеранов "Патриот" мы решили сделать такой дар училищу. Есть несколько вариантов установки в разных местах, будем их прорабатывать. Хотелось бы, чтобы аллея вписалась в архитектуру комплекса", - отметил Рашид Нургалиев.

Один из рассматриваемых вариантов – установить бюсты вдоль главного корпуса.

Рабочая поездка по Карелии Рашида Нургалиева продолжится завтра в поселке Пяозерском Лоухского района и Калевале.

20 июня Нургалиев работает в Костомукше, Беломорске и Сегеже. А 21 июня пройдут совещания в Петрозаводске; будут рассмотрены вопросы строительства регионального центра спортивной гимнастики и функционирования радиомаячной системы в аэропорту Петрозаводск, отмечают в пресс-службе главы РК.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-06-18 16:53:21
Хоть какое-то разумное решение. До этого, на территории училища красовался верх армейского маразма! Посреди закрытой территории училища огромный памятник-стела, с четырех сторон которой увековечено название училища. Видимо для тех, кто не понял где учится или на какую территорию прошел через охрану.
Orava
2018-06-18 16:43:40
Манергейма не забудьте.
Неравнодушный
2018-06-18 16:28:12
Слишком уж много у нас этих объектов поклонения. Одних коммунистических истуканов - итак целая дивизия.
Zim
2018-06-18 15:52:20
Кто-нибудь пробовал набрать в поисковике: “Михаил Сердюков, памятники, бюсты»? Не кажется ли вам, что это какая-то грандиозная афера в масштабе всей страны? Бюста «дяди Васи» (ВДВ) Петрозаводску было недостаточно?
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