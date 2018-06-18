Бюсты выдающихся полководцев установят на территории Президентского кадетского училища

В Петрозаводске, на территории Президентского кадетского училища, установят бюсты восьми выдающихся полководцев России.

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев в понедельник посетил петрозаводское Президентское кадетское училище. Цель посещения – выбор места установки бюстов выдающихся российских полководцев на территории учебного комплекса, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Всего предполагается установить восемь отлитых в бронзе бюстов на каменных постаментах. Монументы уже доставлены в училище. Это памятники выдающимся полководцам и военачальникам России: Александру Невскому, Петру Первому, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Михаилу Скобелеву, Константину Рокоссовскому, Александру Василевскому, Георгию Жукову.

"Это самые выдающиеся полководцы нашей истории. Вместе с общественной организацией ветеранов "Патриот" мы решили сделать такой дар училищу. Есть несколько вариантов установки в разных местах, будем их прорабатывать. Хотелось бы, чтобы аллея вписалась в архитектуру комплекса", - отметил Рашид Нургалиев.

Один из рассматриваемых вариантов – установить бюсты вдоль главного корпуса.

Рабочая поездка по Карелии Рашида Нургалиева продолжится завтра в поселке Пяозерском Лоухского района и Калевале.

20 июня Нургалиев работает в Костомукше, Беломорске и Сегеже. А 21 июня пройдут совещания в Петрозаводске; будут рассмотрены вопросы строительства регионального центра спортивной гимнастики и функционирования радиомаячной системы в аэропорту Петрозаводск, отмечают в пресс-службе главы РК.