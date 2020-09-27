Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд

В аэропорту Хельсинки 23 сентября начал работу специальный отряд собак, которые будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

В пилотном проекте, который продлится до конца года, будут участвовать 16 собак. Прилетающие пассажиры, чтобы провериться на коронавирус, должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаке. Если собака учует инфекцию, пассажира пригласят сдать лабораторный тест в медицинской комнате в аэропорту.

Пока процедура будет добровольной, но, как предполагается, вскоре всем пассажирам, у которых собаки заподозрили коронавирус, придется проходить лабораторное тестирование в обязательном порядке.

Власти Финляндии рассчитывают, что в случае успеха проекта могут быть вскоре сняты ограничения на въезд — после того, как все международные аэропорты и приграничные пункты получат обученных собак. По оценкам властей, для этого нужно около 700 животных. Наличие еще 300 собак позволит стране вернуться к полноценному проведению массовых мероприятий: ярмарок, концертов, спортивных соревнований.

Возможность использования служебных собак для быстрого скрининга инфицированных новым коронавирусом проверялась уже несколькими группами ученых. Например, в Германии в качестве образца для анализа, который предоставлялся собакам, использовали слюну — в результате обучения животным удалось научиться правильно идентифицировать образцы больных в 94% случаев (чувствительность — около 83%, специфичность — около 96%).

Аэропорт Хельсинки не первый в мире, где начинают использовать собак для выявления больных коронавирусом. В аэропорту Дубая специальное подразделение появилось еще в середине августа. В ходе предварительных тренировок, как сообщали кинологи, собаки верно определяли заболевших коронавирусом в 92% случаев.

Издание Baza в начале сентября со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре писало, что в России собак тренирует "Аэрофлот". По данным издания, кинологическая служба компании уже несколько месяцев проводит исследования с собаками породы шалайка. Эксперименты проходят под грифом "Для служебного пользования", официально компания о них не сообщала.