Благотворительный фонд имени Арины Тубис приглашает петрозаводчан на осенний праздник

Участников мероприятия ждут творческие номера, конкурсы, осеннее дефиле и многое другое, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 16 октября, в 14.00 в Губернаторском саду состоится благотворительный праздник «Краски жизни». Участников ждут музыка и танцевальная анимация, квест, творческие номера, конкурсы, осеннее дефиле и фото с героями мультфильмов.

Праздник приурочен ко дню рождения Благотворительного фонда имени Арины Тубис.

Петрозаводчан приглашают присоединиться к мероприятию. Дресс-код праздника — яркий, цветной дождевик или зонтик. Для участия в дефиле необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Мы ждем каждого из вас! Кто знает и любит фонд, кто готов знакомиться и стать другом, кому важна тема помощи, и тех, кому нужен заряд бодрости и оптимизма в середине осени», — призывают организаторы праздника.