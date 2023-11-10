Благотворительный фонд «Живой город» помогает участникам СВО

Как благотворителям удается совмещать несколько направлений – в интервью с председателем фонда Оксаной Шаманской.

С первых дней специальной военной операции благотворительный фонд «Живой город» оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается.



«Обычно фонды на пустом месте не создаются, за этим есть какая-то личная выстраданная история, рассказала председатель фонда Оксана Шаманская. — Мы с единомышленниками к этому шли очень долго, у себя в Костомукше активно занимались благотворительностью. Случайно узнали, что в России отмечается благотворительный праздник „Щедрый вторник“: попалась на глаза рассылка о том, что можно присоединиться и в своем городе что-то организовать.



Как благотворителям удается совмещать несколько направлений — в нашем интервью с председателем фонда Оксаной Шаманской.



