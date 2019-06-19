Благотворительный концерт в честь Дня России в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Хорошей, доброй традицией в Петрозаводском техникуме городского хозяйства стал благотворительный концерт накануне государственного праздника Дня России.

Ежегодно концерт собирает друзей из школ и техникумов города Петрозаводска, профессиональных танцевальных и хоровых коллективов.

Музыкальные композиции о любви к Родине и родному краю, о его красоте и неповторимости прозвучали на концерте.

Творческим подарком для зрителей стало выступление ансамбля балалаечников из Петрозаводской государственной консерватории, исполнившего зажигательную народную песню "Камаринская".

Все выступления получились очень добрыми и искренними.



Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, переданы студентке 3-го курса техникума Альбине Ермаковой, обучающейся по специальности "Экономика и бухгалтерский учет".



"Мы понимаем, что те небольшие деньги, которые были собраны, не смогут решить проблему полностью. Но мы хотели привлечь к ней внимание благотворителей и надеемся на скорое выздоровление Альбины", – рассказала Оксана Королева, организатор концерта.







Петрозаводский техникум городского хозяйства

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводском техникуме городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.Подробнее об условиях приема на обучение: http://ptgh.onego.ru/abiturientam/

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