В Карелии техникум провел благотворительный марафон, чтобы собрать деньги на реабилитацию студентки

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства завершился традиционный Благотворительный марафон, посвященный Дню России.

Ежегодно в нем принимают участие преподаватели, студенты техникума, друзья из других образовательных учреждений, социальные партнеры. Вырученные деньги передают тем, кто нуждается в помощи.

В этом году благотворительный концерт прошел в формате онлайн-марафона #ПТГХдляАльбины и был направлен на сбор денег для реабилитации студентки техникума Альбины. Двенадцать дней, ежедневно, размещались концертные номера участников марафона в официальной группе техникума в социальной сети "ВКонтакте".



Удалось выручить 21 тысячу рублей.

Дорогие друзья, присоединяйтесь к марафону добрых дел. Реквизиты для перечисления средств Альбине размещены по адресу: vk.com/topic-182191675_40694256

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Карелии, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam/5982

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