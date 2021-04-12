Благоустроенный парк у Дерева дружбы в Петрозаводске теперь обещают открыть к лету (ФОТО)

Подрядчик приступит к работам по благоустройству территории у памятного знака «Дерево дружбы» с наступлением благоприятных погодных условий.

В редакцию «Столица на Онего» читатели прислали фотографии нынешнего состояния территории вокруг отреставрированного в прошлом году памятника. Парк Победы по-прежнему не благоустроен, территория у знака обнесена забором.

«Прилегающую территорию около композиции «Дерево дружбы» так и благоустроили. Хотя работы должны были завершиться еще в ноября 2020», — возмущаются читатели.

Как сообщили «Столице на Онего» в администрации города, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчик продолжит работы по благоустройству у Дерева дружбы и завершит их в самые кратчайшие сроки.

Напомним, 20 ноября 2020 года напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак «Дерево Дружбы». До этого знак, демонтированный из-за стелы «Город воинской славы, отреставрировал карельский скульптор Александр Ким. Но работы затянулись, благоустройство не было выполнено в срок.