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Благоустроенный парк у Дерева дружбы в Петрозаводске теперь обещают открыть к лету (ФОТО)

Новости. Общество
15:30, 13 Апреля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»
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Подрядчик приступит к работам по благоустройству территории у памятного знака «Дерево дружбы» с наступлением благоприятных погодных условий.

В редакцию «Столица на Онего» читатели прислали фотографии нынешнего состояния территории вокруг отреставрированного в прошлом году памятника. Парк Победы по-прежнему не благоустроен, территория у знака обнесена забором.

«Прилегающую территорию около композиции «Дерево дружбы» так и благоустроили. Хотя работы должны были завершиться еще в ноября 2020», — возмущаются читатели.

Как сообщили «Столице на Онего» в администрации города, с наступлением благоприятных погодных условий подрядчик продолжит работы по благоустройству у Дерева дружбы и завершит их в самые кратчайшие сроки.

Напомним, 20 ноября 2020 года напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак «Дерево Дружбы». До этого знак, демонтированный из-за стелы «Город воинской славы, отреставрировал карельский скульптор Александр Ким. Но работы затянулись, благоустройство не было выполнено в срок.

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Комментарии

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Os
2021-04-13 16:17:32
По хорошему надо втлрое дерево, для побратимов Карелии.
театральный критик
2021-04-13 15:41:07
Всей агрекалчей спляшут. Балетмейстер уже разминается :)
Гость
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